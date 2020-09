Las obras del Santiago Bernabéu, por dentro: así se ha cambiado el césped

Las obras del nuevo Santiago Bernabéu siguen adelante y los plazos se están cumpliendo, pese a las dificultades de este 2020. El Real Madrid da buena cuenta de las novedades en sus redes sociales, y en el último vídeo que han mostrado se ve cómo ya está montado una parte fundamental de todo estadio: el césped.

Los aficionados, sean del club blanco o no, se asombrarán de ver las grúas y excavadoras en la misma zona donde hace no tanto estaban Modric, Benzema y compañía. No sólo se ha retirado el césped, sino también el suelo completo para cambiar el colector, el propio terreno de juego (los 'cimientos') y se ha instalado el anillo logístico.

El césped no se asienta sobre el suelo como tal, sino sobre unos paneles que tienen una capa de tierra encima y sobre la que se coloca una malla metálica que es en la que se asientan las diferentes capas del césped que, realmente, pisan los jugadores. Gracias a este diseño, se pueden insertar los aspersores, que también han sido sustituidos al igual que todo el sistema de regado.

Una de las grandes novedades del nuevo Bernabéu es, precisamente, este aspecto, ya que incorpora un sistema de retirada para que el campo pueda ser utilizado para otros eventos, como conciertos. Gracias al césped retráctil, el feudo madridista podrá albergar otros eventos sin que sufra desperfectos.

Paralelamente, también se han tirado las gradas bajas del estadio, que serán sustituidas por unas nuevas en próximas fases de la obra. El objetivo es que el Real Madrid pueda volver a jugar en el Bernabéu en próximas fechas, pese a que el nuevo estadio no esté completado, sino que las reforma conviva con el día a día del equipo.