Inexplicable carambola en la liga belga: cantada del portero, volea al larguero... ¡y fallo a puerta vacía!

La Juliper League belga fue una de las primeras competiciones en empezar su temporada 2020/2021, en la primera semana de julio, ya que fue también de las pocas que no retomó la competición tras el parón por el coronavirus. No obstante, unas imágenes que se han viralizado del partido entre Mechelen y Oostende no demuestran que sus futbolistas estén del todo rodados.

Una de las carambolas más ridículas de los últimos años, con uno de los fallos más clamorosos que se recuerdan. Una jugada que comienza con un mal despeje de la defensa del Oostende y con un pésimo despeje de su portero.

El balón le cae a un atacante rival que, al portero adelantado, intenta elevar el balón por encima de la maraña de jugadores que le separan del arco, con la mala fortuna de que el balón pegue en el larguero.

Lejos de que termine la desdicha del equipo local, el esférico le llueve a Vrackx que encontrándose absolutamente solo en el área pequeña con la portería vacía, se traba al intentar chutar y termina desperdiciando la ocasión.

❌ | Wat een verschrikkelijke misser van Aster Vranckx! 😱#KVMKVOpic.twitter.com/pdAAmUN1Ez — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 12, 2020

Un fallo que lamentará durante un tiempo ya que terminaron cediendo los tres puntos con un gol del Oostende en los instantes finales del descuento, que les hunde un poco más en los puestos bajos de la tabla.