Touré Yaya, exjugador del Barcelona y el Manchester City, vetado de un amistoso por proponer contratar 19 prostitutas

Touré Yaya, exjugador del Barcelona y el Manchester City entre otros, no participará este domingo en el partido Soccer Aid a favor de UNICEF después de que se haya descubierto que intentó contratar al menos a 19 prostitutas al hotel donde se encontraban sus compañeros.

Según varios medios ingleses, el marfileño compartió un vídeo sexual en un grupo de whatsapp junto a los compañeros del 'World XI', el equipo que iba a estar formado por estrellas mundiales. En él, aparecía una mujer desnuda en el baño, y Touré aseguró que "podría conseguir 19 más como estas".

Este comentario enfadó mucho a varios compañeros, que inmediatamente lo pusieron en conocimiento de la organización del partido benéfico e inmediatamente expulsaron al excentrocampista. Touré pidió disculpas, borró los mensajes y se salió del grupo de whatsapp, pero no ha sido suficiente.

"Soccer Aid for Unicef evaluó lo sucedido con él y decidieron que no participara en el evento de este año. Midió mal y creemos que este comportamiento no se corresponde con los valores del evento y la causa. Por eso, pensamos que lo correcto es que de un paso atrás y no participe en el partido", destaca un portavoz de la organización a los medios ingleses.

Touré Yaya se encuentra sin equipo, después de que finalizara su contrato con el QD Huanghai chino meses atrás.