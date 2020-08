UTMB, una carrera que cambia vidas y que se readapta en tiempos de pandemia

Cada año se repite la tradición, casi ya como un acto reflejo. Llega la última semana de agosto y aquellos que aman brincar por las montañas dirigen su vista hacia Chamonix, ese pequeño paraíso que acoge cada año el Ultra Trail del Mont Blanc, la UTMB como se la conoce.

Pero este año, la pandemia no ha hecho excepciones y la carrera física se ha suspendido. "Era una decisión lógica que tomamos en base al sentido común. No podíamos correr ese riesgo con tanta gente viajando por todo el mundo", recuerda Catherine Poletti, la eterna directora de la carrera, que este año se confiesa menos estresada pero "muy concentrada" en todos los corredores que se han apuntado al plan B, y que acudirán a Chamonix a correr por libre o que lo harán de forma virtual, apuntándose a alguno de los retos que plantea esta carrera, que también da la opción de realizar donaciones para el medio ambiente.

Uno de los retos individuales más espectaculares será el que afronte desde este jueves Pau Capell, ganador el año pasado y que en este partirá en solitario y sin referencias para intentar batir el récord de la carrera, en posesión del gran François D,Haene, ganador en tres ocasiones de la prueba y que atesora un registro de 20 horas y 11 minutos. "Ojalá le vaya todo muy bien a Pau", desea Catherine, que comienza ahora a darse cuenta de lo que significa su carrera.

"Al principio no sospechaba que pudiera tener este éxito, porque éramos unos pocos y a mi me tocaba hacer de todo. ¡El primer año tuvimos un tiempo horrible! Eran tiempos que ahora recuerdo y echo mucho de menos. Esto no es una carrera tal cual, es un objetivo de vida, y que te cambia la vida porque te das cuenta de lo que eres capaz, te ayuda a conocerte".

Poletti, activa y que no para de pensar, ya tiene en mente 2021: "La carrera se disputará, eso seguro, y será una gran edición".