Marc Márquez recayó de su lesión por un mal movimiento al abrir una ventana de su casa

Marc Márquez se perderá, como mínimo, el GP de la República Checa por un "exceso de estrés" en la zona que se lesionó en su caída del GP de España de MotoGP. El octocampeón volvió a pasar por quirófano y su sustituto será Stefan Bradl, pero su ausencia se notará mucho en el paddock.

El primer sitio donde le van a añorar es, lógicamente, en su equipo. Alberto Puig, el jefe de la escuadra HRC, ha confesado el momento exacto en el que la placa y los clavos que le colocaron días atrás se movieron y le obligaron a volver a ser operado.

"El pasado lunes, Marc sufrió otra intervención en el húmero de su brazo derecho, debido a la caída en Jerez, como consecuencia de un mal gesto doméstico en su casa, abriendo una ventana, que fue el causante del problema y luego se comprobó que se había roto la placa", confesó el expiloto.

💥 "Es fácil hablar a toro pasado, pero eso es de perdedor. A lo hecho, pecho, pero hablar a toro pasado me parece de cobarde".



Muchos han apuntado a una presunta presión del equipo para que corriera en el GP de Andalucía, la prueba siguiente, pero Puig niega la mayor. "Marc bajó a Jerez siguiendo las indicaciones de los médicos y bajo su tutela. Los médicos en ningún momento pensaron que esta placa se podía romper", relató ante los medios.

En este sentido, el jefe del equipo Honda defiende las decisiones tomadas con un ataque a sus críticos. "Lo que es evidente es que el piloto no esperaba que la placa pudiera romperse y hasta los médicos se han sorprendido de esto, pero hablar a toro pasado me parece de cobardes y de buscar excusas. Todo se ha hecho de la mejor manera posible y no ha salido bien. Pero ese no es motivo para empezar a liarla. El que tiene más que perder es el piloto, pero Marc es fuerte y se recuperará", zanjó al respecto.

El objetivo de Márquez será regresar a la moto para la disputa del GP de Austria, la próxima semana, o, como tarde, para la siguiente cita, que será en el mismo Red Bull Ring, para el GP de Estiria.