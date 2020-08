Así es el lujoso yate de vacaciones de Cristiano Ronaldo valorado en 5,5 millones... que a él le sale gratis

Cristiano Ronaldo está disfrutando de unos días de descanso, después de haber conquistado con la Juventus el Scudetto. No está en una gigantesca mansión o en una isla paradisíaca, sino en un lujoso yate que ya ha generado numerosos comentarios y está siendo el centro de atracción de los fans.

Cristiano, su pareja Georgina Rodríguez y los cuatro niños de la familia están pasando las jornadas de asueto a bordo del Azimut Grande 27, una embarcación de 27 metros de eslora, con cuatro suites dobles, una suite presidencial con cristal panorámico, siete cuartos de baño y dos estancias extra para la tripulación permanente, entre otros lujos.

Su valor de mercado está estimado en unos 5,5 millones de euros, que evidentemente no están al alcance de cualquiera, pero sí de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, todavía no ha tenido que desembolsar esa cifra... y quizá no tenga que hacerlo.

En parte es gracias, precisamente, a presumir de yate. Según publican varios medios italianos, la empresa dueña de este barco ha llegado a un acuerdo con Cristiano Ronaldo para que su uso y disfrute le salga gratis a cambio de la promoción que está haciendo en sus redes sociales.

Sólo en instagram, Cristiano tiene 233 millones de seguidores lo que supone un público potencial ingente, algo que renta a la empresa dueña del yate que, además, está dispuesto a hacerle una sustancial rebaja en el precio final si el portugués decide comprarlo en propiedad.