Un jugador de Kansas City Chiefs renuncia a la NFL en 2020 para seguir luchando contra el coronavirus

El jugador de los Kansas Ciity Chiefs Laurent D. Tardif ha renunciado a lo que resta de temporada en la NFL para seguir en su labor de médico en la lucha contra el coronavirus.

Tardif es profesional del fútbol americano y licenciado en medicina, trabajo que compagina con su pasión deportiva, en la que es uno de los activos importantes de la franquicia de Kansas, con los que se proclamó campeón de la Superbowl en 2019.

"Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, pero debo seguir mis convicciones y hacer lo que creo que es lo correcto para mí, es por eso que he decidido tomar la opción de oficialmente excluirme de la temporada 2020. Estar en primera línea me ha dado una perspectiva diferente sobre esta pandemia y el estrés que ejerce sobre las personas y nuestro sistema de salud", escribió Tardif en sus redes sociales.

Tardi, natural de Canadá, se graduó en medicina en 2018 y ha contado en todo momento con el apoyo de sus entrenadores para compaginar ambas profesiones.