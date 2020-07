Así es el 'smartwatch' con 10 modos deportivos y pulsómetro que protagoniza las ofertas 'flash' de Amazon

Aunque en los últimos meses han tenido que ver cómo los auriculares inalámbricos se convertían en los favoritos, los smartwatches siguen estando entre los wearables más deseados del mercado. Y, la verdad, es que no extrañar. Estos relojes, además de dar la hora, son capaces de sincronizarse con nuestro teléfono móvil para poder controlar toda la información sin necesidad de tocarlo y, también, son grandes aliados deportivos. Es más, la mayoría de modelos más actualizados goza de numerosos modos para practicar diferentes ejercicios, monitorizar nuestros esfuerzos y enviarnos completos informes para que estimemos nuestra forma física.

Sin embargo, cada vez son más los que buscan que estas funciones no se vean reflejadas en la estética del smartwatch, rastreando diseños de corte elegante que, sin llegar a ser considerados joyas, puedan llevarse con cualquier tipo de look, bien sea para acudir al gimnasio, al trabajo o a una cena. Por eso, modelos como este de Naixues se han convertido en el nuevo must, pues, sin renunciar al corte deportivo de sus funciones, apuesta por un diseño muy cuidado y atractivo.

¿Lo mejor de todo? Que este, precisamente, es uno de los protagonistas de las ofertas flash de Amazon y que, solo durante las próximas horas, puede ser tuyo un 33% más barato, ahorrándote casi 20 euros en su compra.

El 'smartwatch' rebajado, de Naixues. Amazon

Por qué este ‘smartwatch’ es perfecto para ti

Funciona como un reloj deportivo. Gracias a sus 10 modos, podemos registrar todos los datos de nuestros entrenamientos para controlar nuestra evolución y realizar sesiones más eficaces. Este dispositivo es capaz de detectar datos durante una sesión de ‘running’, una caminata, una excursión en bici o en algunas máquinas como bicicleta estática, elíptica o de remo. Además, mide los pasos, la distancia recorrida y las calorías quemadas.

Monitores de salud. Durante las sesiones de entrenamiento y durante la vida diaria, es importante conocer otros factores de salud que afectan a nuestro día a día y este 'smartwatch' es capaz de registrar la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la calidad de nuestro descanso. Con ello, podemos mejorar nuestro estilo de vida. Además, también registra los datos básicos de los periodos de menstruación para tener todos los datos necesarios para controlar nuestra salud en la muñeca.

Más funciones sincronizadas con tu 'smartphone'. Este dispositivo te permite recibir notificaciones de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales si está sincronizado con tu teléfono, con el que también permite controlar la cámara de forma remota.

