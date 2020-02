Las pulseras de actividad se reinventan: así es la 'smart' joya que combina con todos tus 'looks'

No hay ámbito en el que la tecnología no haya irrumpido. Ni siquiera el amor se libra, ya que la reciente celebración de San Valentín estuvo protagonizada por un marcado carácter techie. Y es que, hoy en día, ¿quién no tiene una pulsera de actividad, un móvil con las prestaciones más novedosas o un dispositivo para favorecer nuestros rituales de belleza?

De hecho, la tecnología llega hasta la joyería y no solo en lo que a procesos de producción se refiere. Estos avances se incorporan a las propias piezas de orfebrería para crear la llamada smart jewelry. Se trata de una joya que cuenta con sensores capaces de monitorizar tus actividades, convirtiendo un complemento elegante en una pulsera de actividad.

Estas joyas de actividad, además de poder lucirse como collar, pulsera o como detalle en cinturones o camisas, registran toda nuestra actividad sin necesidad de llevar un complemento deportivo encima, por lo que combina a la perfección con todos los looks. Además, es la mejor forma de olvidarse de botones y pantallas de las que estar pendientes.

¿Qué hacen exactamente estas ‘smart jewelry’?

Contabilizan los pasos, las actividades diarias, las calorías que se queman, la calidad y control del sueño y hasta el ciclo menstrual. Las joyas de actividad se sincronizan con un móvil u otros dispositivos donde registrar los datos.Con ellos, detectan el nivel de estrés (por la calidad del sueño y la alteración de nuestras constantes), para informar al usuario y que este intentar frenar este problema.

Hemos recurrido al lugar donde podemos encontrar (casi) todo para ofrecerte tres propuestas con la que comenzar tu incursión en esto de la smart jewelry. Estos modelos de la marca Bellabeat Leaf están disponibles en Amazon y los tres tienen muy buenas valoraciones de los usuarios.

Un modelo para cada bolsillo

-Bellabeat Leaf Nature Joyería Inteligente. Incluye un collar, una pulsera y la herramienta necesaria para el cambio de pila, por 49 euros.

Bellabeat Leaf Nature Joyería Inteligente. Amazon

-Bellabeat Traquer de Actividad Rosa Gold. Incluye un collar, una pulsera y la herramienta necesaria para el cambio de pila, por 99 euros.

Bellabeat Traquer de Actividad Rosa Gold. Amazon

- Bellabeat Leaf Chakra Wellness. No incluye pulsera, puesto que solo dispone de un gancho. En esta ocasión, la joya, además de monitorizar la actividad, ayuda a conectar con la tierra y a aprovechar la energía de los chakras a través de los poderes curativos de las gemas y los cristales.

Bellabeat Leaf Chakra Wellness Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.