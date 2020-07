Negociaciones avanzadas entre Pau Gasol y el Barça para su vuelta al Palau

La dirección deportiva del Barça de baloncesto sigue convencida en traer de vuelta a Pau Gasol a la ACB, y parece que las negociaciones van por buen camino para cerrar la operación. De hecho, ha sido la llegada del nuevo técnico, Sarunas Jasikevicius, el factor clave en el acelerón de las conversaciones.

Así lo ha asegurado La Resistencia del Palau, en una información que recogen diversos medios, que afirma que el internacional español, que en más de una ocasión ha mostrado su deseo de volver al Palau, puede hacerlo de una vez por todas y de manera inminente.

Gasol volvería a Can Barça firmando para las próximas dos temporadas, pero todavía no hay un acuerdo cerrado entre las dos partes, que poco a poco van acercando posturas. También de manera pública ha habido una especie de coqueteo entre jugador y club.

El último en hacerlo fue el propio Jasikevicius, quien se ha antojado clave en el interés real de Pau por volver. "Todos sabéis el cariño que tengo por Pau porque es amigo mío", admitió en su presentación. Además, el lituano echó más leña al fuego de los rumores que rodean a Gasol: "Estamos en una fase en la que no podemos decir muchas cosas. Si no hay nada oficial no vale la pena hablar".

También el presidente Bartomeu quiso tirar de la cuerda en su paso por un programa de RAC 1. "Me encantaría que volviese. Pau Gasol es una estrella mundial. Siempre le digo: '¿Pau, cuándo vendrás?' No descarto nada nunca", comentó, admitiendo a la vez la complicación del fichaje

Según informa SPORT, el entorno del equipo blaugrana, en sintonía con las declaraciones de su nuevo técnico, niegan las negociaciones con el histórico jugador español.

Ganas de verse de azulgrana

pau gasol 6 de julio de 1980, Barcelona, España Último equipo: Portland Trail Blazers (4 meses)

Por su parte, Pau Gasol se ha dejado querer en más de una ocasión por el club azulgrana en los últimos meses. A finales de 2019, se rumoreó sobre su vuelta como fase final de su puesta a punto para volver a la NBA tras su lesión y en abril confesó que "tenía cierto atractivo". Hace poco más de un mes, volvió a admitir el morbo que tendría una última temporada en el Palau.

El pívot español se encuentra actualmente sin equipo y recuperándose de una lesión en el pie que le separa de las canchas desde mayo de 2019.