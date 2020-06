Setién, sobre Arthur: "No es el primero ni el último que ficha con unas grandes ilusiones y al final no fructifican"

Quique Setién pasó este viernes por rueda de prensa para comparecer ante los medios, previo al encuentro del Barcelona contra el Celta. Sin embargo, las preguntas al míster fueron más dirigidas hacia el rumor de mercado del momento: el fichaje de Arthur por la Juventus.

Setién dejó entrever que no está del todo satisfecho con el rendimiento del jugador, en comparación a lo que se esperaba de él. "No es el primero ni el último jugador que ficha con unas grandes ilusiones y expectativas y al final no fructifican por lo que sea. No sé si va a pasar con Arthur o no, pero le pasa a muchos equipos y a muchos jugadores", afirmó.

Arthur llegó en 2018 a Can Barça tras la salida de Iniesta, y desde Brasil, muchos le comparaban tanto con el manchego como con Xavi, destacándole como una mezcla entre los dos cracks. Sin embargo, el nivel del ex de Gremio ha sido bastante irregular pese a haber dejado detalles de su indudable calidad.

Setién tampoco se notó conforme con cómo le habían perfilado sus anteriores en"Es verdad que ha habido cosas que le hemos tenido que ir recalcando y ha tratado hacerlas por todos los medios. No es fácil cambiarle a un futbolista cosas que otros entrenadores le han dicho que estaban muy bien. Le ha faltado un poco de continuidad pero va en el buen camino", explicó.

Con respecto a los rumores que sitúan a Arthur en Turín, Setién se ha mostrado ajeno señalando la posibilidad de que juegue el sábado contra el Celta.

"Yo sigo contando con él. En principio va a hacer el entrenamiento y va a viajar con posibilidades de jugar mañana. Hay que tratar que todo este ruido no le afecte y en el caso de que tenga que jugar que trate de dar lo mejor de sí mismo", reconoció.

"Cualquier jugador que se encuentre en una situación como esta tiene que tener claro que la temporada no ha terminado y él, como el resto de los compañeros, seguro que quiere terminar bien, ganar algún título y dejar un buen recuerdo hasta el último día que esté aquí", concluyó Setién.