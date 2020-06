Zidane relata cómo conoció a su mujer, Véronique: "Me habría tirado desde lo alto de un edificio por ella"

Zinedine Zidane y Verónique Fernández forman una de las parejas más estables del mundo del fútbol. El entrenador del Real Madrid y la exbailarina de danza clásica llevan casados desde 1994 y tienen cuatro hijos juntos, todos ellos futbolistas como su padre: Enzo, Luca, Theo y Elyaz.

La relación con su familia forma parte de la biografía que acaba de publicarse sobre el exjugador y entrenador francés. Bajo el evidente título de 'Zidane' (Ed. Espasa, 2020), el periodista Frédéric Hermel repasa la vida y trayectoria de uno de los más ilustres del deporte del balompié de su país.

Zidane y Verónique se conocieron siendo unos adolescentes, en 1989, cuando ambos vivían en una residencia de estudiantes de Cannes. Ella iba para bailarina en la escuela de Rosella Hightower, y él era un prometedor canterano del equipo de la Costa Azul.

"Cuando la conocí, me habría tirado desde lo alto de un edificio por ella, para que me amase...", confiesa en el libro Zidane. Ella, por su parte, también está profundamente enamorada. "Fue un flechazo, como un cuento de hadas, pero fue también y desde el principio una relación honesta, una relación normal. Me casé con él, es y será para siempre el hombre de mi vida", relata.

El libro se puso a la venta este martes 23 de junio, coincidiendo con el 48º cumpleaños del técnico galo.