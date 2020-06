Lewis Hamilton crea la 'Comisión Hamilton' para ayudar a las personas de color a entrar en carreras tecnológicas

Lewis Hamilton ha dejado de ser un activista de intenciones para serlo de hechos. El hexacampeón del mundo de Fórmula 1 ha creado la llamada 'Comisión Hamilton' para ayudar a que el automovilismo sea "tan diverso como el complejo y multicultural mundo en el que vivimos".

El británico lleva unas cuantas semanas, desde la muerte de George Floyd que levantó una ola de protestas antirracistas, muy concienciado con las injusticias que sufren los negros. Él mismo se ha puesto de ejemplo como una persona que, aún a día de hoy lo sufre. "He luchado contra el estigma del racismo durante toda mi carrera. Desde chicos lanzándome cosas mientras hacía karting, hasta ser amenazado por fans con las caras negras en carreras de 2007, en una de mis primeros Grandes Premios de F1", se lamenta en 'Sunday Tiimes'.

La ausencia de personas negras en el Gran Circo ha hecho que se enfrente al 'establishment' de la propia competición. "Me he acostumbrado a ser una de las pocas personas de color en mis equipos, y más aún, a la idea de que nadie elevará la voz cuando yo me enfrente al racismo, porque nadie siente o entiende personalmente mi experiencia", critica Hamilton.

Por esto, el piloto de Mercedes ha decidido emprender una cruzada personal: la creación de la 'Comisión Hamilton', liderada por él mismo y en colaboración con la Real Academia de Ingeniería de Gran Bretaña.

El objetivo es hacer una aproximación desde el punto de vista científico para "explorar cómo el automovilismo puede ser usado como un vehículo para que más jóvenes de contextos negros se involucren en asuntos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y, en última instancia, emplearles en los equipos o en otros sectores".

"El tiempo para palabras vacías y gestos simbólicos ha terminado", sentencia el piloto. "Espero que la Comisión Hamilton permita un cambio real, tangible y medible. Cuando mire hacia atrás dentro de 20 años, quiero ver que el deporte que le dio tantas oportunidades a un niño negro tímido y de clase trabajadora de Stevenage, se volvió tan diverso como el complejo y multicultural mundo en el que vivimos", ha señalado.