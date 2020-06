La previa del fichaje de Braithwaite por el Barça: llamadas secretas y sospechas de 'cuernos' de su mujer

Martin Braithwaite ha sido el último fichaje del FC Barcelona y desde el primer momento, su llegada ha sido bastante peculiar. Empezando por la fecha en la que llegó, fuera de mercado por la lesión de Dembélé, siendo el delantero de un equipo en descenso... Sin embargo, ahora el danés ha desvelado que la previa de su fichaje también tuvo un detalles extraños en su ámbito personal.

El delantero ha concedido una entrevista a Daily Mail en la que contó esta curiosa anécdota. "Mi esposa sintió que algo estaba sucediendo, porque tenía que atender muchas llamadas, salir a escondidas de la casa y hacía mucho frío fuera. Ella se preguntaba... casi me pregunta si tenía una amante o algo así", explicó Braithwaite, que admitió que "no se lo había dicho a nadie" cuando comenzaron los rumores.

Sin embargo, lo que no sabía el bueno de Martin es que su mujer ya sabía qué se cocía. "Tuve que sentarla esa noche y decirle 'Tengo que decirte algo'. Ella simplemente me dijo: 'Sé lo que me vas a decir'. Su teléfono había estado tan ocupado como el mío", cuenta el danés.

"Me decepcionó no poder sorprenderla, pero estaba realmente feliz", añadió. Braithwaite dejó muy buenas sensaciones en sus primeros partidos con el Barcelona pero no consiguió ver puerta. Sin embargo, tiene una ocasión de oro en esta recta final para consagrarse en el equipo.