Mireia Belmonte: "Es curioso que unos deportistas pudieran volver a los entrenamientos antes que otros"

Mireia Belmonte está recuperando el ritmo de trabajo poco a poco, según ella misma ha admitido en una entrevista a los medios oficiales del COE, pero se le ha hecho un poco cuesta arriba.

"Han sido muchos días sin poder tirarnos al agua, pero ha sido una situación excepcional en la que todo el planeta ha estado en la misma situación y hemos tenido que adaptarnos como todo el mundo", asegura.

El mayor problema de entrenarse, como le ocurrió al resto de nadadores, es que precisamente no podían hacerlo en su medio. "Ha sido un poquito difícil entrenar en este confinamiento ya que no tenía mucho espacio para entrenar así que he tenido que adaptarme a entrenar en espacios reducidos también con material que tenía en casa", se conforma.

Para Belmonte, campeona olímpica de 200 metros mariposa, la natación se quedó demasiado apartada de las medidas de regreso al trabajo. Ya lo había dicho más claro su entrenador, Fred Vergnoux, cuando los equipos de fútbol empezaron a regresar, y ahora ella incide al respecto.

"Llama la atención que hay muchos deportes en los que se juega en equipo y la distancia social a lo mejor no se mantiene tanto como en los deportes individuales, pero sí que me pareció un poco curioso que unos deportistas pudieran volver a los entrenamientos antes que otros", dice, sin señalar a ninguno en concreto.

Más allá de esta situación, la de Badalona ya se siente más a gusto y confía en llegar lista para la cita de los Juegos de Tokio. "La primera vez que me tiré al agua sentí mucha alegría por volver a estar en mi medio, haciendo el deporte que me gusta y también un poco de relajación ya que podía volver a entrenar y podía volver a empezar la preparación para los Juegos", destaca.