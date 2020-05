Palo de Fred Vergnoux al Gobierno por las trabas a los nadadores: "Me cuesta ver que Messi puede entrenar y Mireia, no"

El entrenador de Mireia Belmonte y de la selección española de natación, Fred Vergnoux, ha asegurado que no entiende las diferencias entre "deportes igual de profesionales" como el fútbol y la natación y denunció el agravio comparativo por que el jugador del FC BarcelonaLeo Messi pueda entrenarse y no lo haga su pupila.

"Hace una semana que el Barça está entrenando, y nosotros no. Lo siento, pero entiendo que el deporte es igual de profesional para un futbolista que para un nadador o lo que sea. Si hay una norma, debe ser para todos. Me cuesta ver que Messi puede entrenar y Mireia, no", manifestó Vergnoux en el 'Santander Talks 123aCorrer' junto al entrenador de Carolina Marín, Fernando Rivas, y el Director de Patrocinios, Eventos y Redes Sociales de Banco Santander, Felipe Martín.

Vergnoux opinó que podría enfadarse y criticar al fútbol, pero no quiere. "Podemos enfadarnos y criticar. Soy fan del fútbol, me gusta mucho el Barça y he podido ir a partidos acompañando a Mireia. Tengo mi foto con Messi o Piqué. Esto no va a cambiar. Pero la diferencia es mucha, todavía no entiendo por qué hay tanta diferencia", lamentó.

"Invito a la gente del fútbol a venir al CAR y que entiendan lo que es ganar unos Juegos para nosotros. No digo que el fútbol no entrene, de hecho damos las gracias al fútbol porque nos ayuda a nivel económico a las federaciones menos potentes", matizó.

Malestar con el Gobierno

También se mostró molesto con el Gobierno, que es, según él, el que aleja a los nadadores profesionales de entrenar en la piscina, pues la Fase 0 del estado de alarma se lo impide. "Imagino que el Gobierno ve una piscina como una piscina de verano con 3.000 personas y haciendo picnics, con la gente en el agua. Y no", se sinceró.

"Hemos trabajado un montón con científicos para explicar que en el agua el virus no se transmite, y que nuestras medidas propuestas son el triple de seguras de lo que pide el Gobierno. Tendríamos cinco metros entre dos nadadores, con un carril vacío de por medio", argumentó el técnico de la RFEN.

En este sentido, apeló al sentido común y explicó que si no se puede entrenar pronto en piscina, peligran las posibles medallas olímpicas de cara a los Juegos de Tokio en 2021. "Si mañana vamos a la piscina, vamos a ganar medalla olímpica. Si vamos el jueves, no la ganaremos. Hay que ir a la piscina ya", comentó.

Y es que ya van por la novena semana sin piscina. "Nunca un nadador ha estado tanto tiempo fuera de su ámbito, la piscina. Estos días han sido frustrantes porque no entendemos por qué otros deportes han arrancado, y nosotros no podemos acceder a la piscina con medidas de seguridad, nadando uno por calle y con metros de distancia. Estamos en eso, a ver si rápido podemos ir al agua", concluyó.