El portero del FC Dallas, suspendido por la MLS tras ser denunciado por violencia doméstica

Jesse González, portero del FC Dallas, no podrá volver a pisar el campo de su equipo hasta que se resuelva la denuncia por violencia doméstica que ha recibido. La MLS ha anunciado su suspensión inmediata, por lo que no sólo no podrá reiniciar la competición junto a sus compañeros, sino que tampoco podrá entrenarse.

González, de 25 años, se tendrá que someter al control estricto de los doctores del SABH, el departamento de Abuso de Sustancias y Salud del Comportamiento de la organización.

"El portero de FC Dallas, Jesse González, fue suspendido por la Major League Soccer tras una denuncia hecho al Departamento de Policía de Frisco que alega incidentes de abuso doméstico. La MLS está llevando a cabo una investigación independiente sobre el asunto y se mantendrá en estrecha comunicación con FC Dallas, la policía local y el sindicato de jugadores, MLS Players Association, durante todo el proceso", reza el comunicado de la liga estadounidense.

Su equipo también ha respondido a lo sucedido y ha apoyado "totalmente la decisión de la organización, ya que el club se toma estos asuntos con extrema seriedad", han señalado.

Jesse González tiene contrato hasta 2025 con el FC Dallas. Considerado uno de los porteros más prometedores de Estados Unidos, por su origen mexicano (sus padres son de allí, él nació en Carolina del Norte) llegó a jugar con la selección sub20 de México, pero con los mayores se decantó por la de su país de nacimiento.