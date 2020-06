HBO prepara un documental sobre los éxitos y los escándalos de Tiger Woods

Los documentales que muestran la vida de los deportistas están en auge tras el éxito de 'El último baile', la producción que repasa en varios capítulos una parte de la legendaria trayectoria de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Es por ello que HBO se ha sumado a la moda y prepara una serie sobre los éxitos y los escándalos de Tiger Woods.

El periodista Armen Keteyian lo afirmó en el podcast ‘Burst Your Bubble‘, donde aseguró que el libro ‘Tiger Woods‘, el más vendido del New York Times, se llevará a la televisión como un documental de cuatro horas.

La producción contará con la aparición de figuras como Nick Faldo, analista de la CBS y miembro del salón de la fama del golf.

Se espera que la serie documental se estrene este mismo año y, aunque no hay ninguna fecha confirmada, "no me sorprendería si se emite cuando se aproxime el Masters", afirmó Keteyian.

HBO adquirió los derechos de la serie en marzo de 2018 y puso el proyecto en manos del productor de Jigsaw Productions, Alex Gibney, ganador de un Oscar, quien se unió a Matthew Hamacheck y Matthew Heineman como directores principales.

"Es un trabajo fabuloso, pero no puedo decir nada más", afirmó Keteyian tras reconocer que ha podido ver un par de horas del documental.