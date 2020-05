Los secretos de los Chicago Bulls de Michael Jordan que 'El último baile' descubre a las nuevas generaciones

'El último baile' ha servido no sólo para poner en valor a un deportista legendario para cualquiera, sino para que los fans de aquella época y quienes no lo vivieron en directo descubran qué supuso la figura de Michael Jordan en la NBA.

Las cifras millonarias de audiencias hablan por sí mismas: los Chicago Bulls de Jordan siguen siendo una de las dinastías más recordadas del deporte, y la serie documental de ESPN y Netflix ha puesto de actualidad aquel equipo.

Más allá de glosar la figura del '23', 'The Last Dance', su título original, ha sacado a la luz secretos que no eran tan conocidos por el gran público o que, al menos, pasaron desapercibidos hasta ahora.

Advertencia: tras el tuit, habrá 'spoilers' para quienes no hayan visto la serie completa.

El 'bullying' de Jordan

De Jerry Krause, director general de la franquicia, pasando por Scott Burrell o Steve Kerr, la competitividad de Michael Jordan y sus ganas de presionar a sus compañeros para ser ganadores muchas veces sobrepasaron la línea del respeto. A la larga les convirtió en un equipo ganador, pero muchas veces el legendario jugador convirtió la motivación en abuso. Pese a estos momentos, todo el equipo también vivió los momentos más emotivos de Jordan, que se despidió del equipo con un poema cuando acabó la temporada 97-98 del sexto anillo.

El ninguneo de los Bulls a Pippen

Scottie Pippen fue una figura clave en los títulos de Chicago Bulls en esos años y su sociedad con Jordan fue clave. Sin embargo, su sueldo nunca estuvo acorde a su importancia en el equipo y su relación con la propiedad, Jerry Reinsdorf, y en especial con Krause se tensó cada vez más. Ni siquiera en el impás en el que Jordan dejó el baloncesto por el béisbol le dieron un contrato más sustancioso a este hijo de una humilde familia numerosa, cuyo padre acabó en silla de ruedas.

La figura de Jerry Krause es seriamente criticada durante todo el documental, no sólo por parte de Pippen sino por el propio Jordan y Dennis Rodman, entre otros. No es hasta el último capítulo cuando le dan su pequeño mérito por la época dorada que construyó... antes de ser criticado por desmantelar el equipo.

La tragedia y reivindicación de Steve Kerr

Pocos jugadores con menos peso mediático y más peso específico en el equipo hubo en los años 90 en los Bulls. Steve Kerr es para los más jóvenes sólo el entrenador de Golden State Warriors, que ya de por sí le convierte en una de las figuras más trascendentes de la NBA, pero antes fue un actor secundario de lujo en los Bulls con quien ganó tres de sus cuatro anillos: en 1999 logró un cuarto consecutivo, con San Antonio Spurs, una marca que nadie en la historia ha logrado. En 'El último baile', además, recuerda su tragedia personal, cuando su padre, profesor universitario en Beirut, fue asesinado por extremistas y cómo esto le llevó a centrarse en el baloncesto.

El asesinato del padre de Michael Jordan

La vida familiar de Michael Jordan forma parte de buena parte de la serie, especialmente en los primeros capítulos. Sus hermanos y, sobre todo, su padre James fomentaron su pasión por el deporte en las canchas de béisbol y de baloncesto de Wilmington, Carolina del Norte. Su trágico asesinato en 1993 marcó de manera innegable el devenir de la carrera de 'MJ', no sólo por su inmediata y temporal retirada, sino por cómo afrontó el resto de su carrera deportiva y profesional.

Jordan y las apuestas que le llevaron a juicio

No todo en la vida de Michael Jordan han sido loas y éxitos y el documental no lo esconde. Su afición por las apuestas y el juego llevaron al jugador a ser muy criticado y a tener serios problemas, y en el episodio 6 de la serie se relata cómo su relación con personajes oscuros del calado del golfista 'Slim' Bouler o Richard Esquinas le llevaron incluso a declarar ante el juez por presunto blanqueo de dinero. Su escapada a los casinos de Atlantic City en medio de las finales de conferencia contra New York Knicks de 1993 también es tratada en dicho capítulo.

La juventud 'hippie' de Phil Jackson

Considerado uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, Phil Jackson triunfó primero como entrenador de los Bulls y después de Los Angeles Lakers. El carácter afable del 'maestro zen' le vino dado, en buena medida, por cómo en su juventud coqueteó con el mundo hippie y el consumo de sustancias alucinógenas como el LSD. La manera de transmitir sus conocimientos o su famoso triángulo, que potenció y mejoró, le llevaron a ser una figura imprescindible en el equipo de Jordan, hasta el punto de que este se retiró al saber que el entrenador no iba a seguir en 1999.

La trascendencia de Dennis Rodman: más allá del personaje

Pocas figuras más controvertidas en la historia del deporte que Dennis Rodman. El 'bad boy' pasó de ser una pesadilla para los Bulls en 1989 y 1990 a un socio imprescindible de Pippen y Jordan en la consecución de tres anillos de la NBA. 'El último baile' también permite una cierta catarsis hacia su importancia como jugador, muchas veces digerida por el personaje que le ha rodeado durante toda su vida. "Simplemente, es Dennis", resume Jordan en uno de los capítulos sobre un jugador que se fue a luchar con Hulk Hogan en medio de las finales de 1998.

La verdad sobre el 'Flu Game'

El penúltimo episodio de los diez que componen 'El último baile' se centra en las finales de 1997 contra Utah Jazz, y en un partido en concreto: el quinto. Aquel encuentro pasó a la historia como el 'Flu Game', por una presunta gripe que había cogido Jordan.

Nada más lejos de la realidad. Es el propio '23' junto a su preparador físico y su mejor amigo quienes relatan que, en realidad, Jordan sufrió una intoxicación alimenticia por una pizza en mal estado. "Llegaron cinco repartidores y se quedaron mirando hasta que les pagué y se fueron", deja caer el preparador de Jordan, Tim Grover. Las ganas de ganar del jugador hicieron que, pese a su malestar, anotase 38 puntos, incluido un triple decisivo.