Vicente del Bosque: "Los que hablan mal de nuestro país tienen que ser patriotas y pagar los impuestos en España"

Vicente del Bosque dejó varios titulares en su paso por el programa 'Buenismo Bien' de Quique Peinado y Manuel Burque, en la SER. Además de confesar la llamada que le hizo Pedro Sánchez para que se metiera en política, el salmantino también se refirió a su idea de patriotismo.

El exseleccionador español de fútbol afirma que eso depende del pago de las tasas a Hacienda. Esta reflexión viene dada por sus palabras hacia quienes no aportan a las arcas públicas y luego ondean la bandera más que nadie. Aunque no dio nombres, muchos vieron esas críticas hacia Amancio Ortega, dueño y fundador de Inditex.

"Ni nombré al dueño de Zara ni a nadie. Dije que me parecía muy bien la solidaridad y la caridad de la gente, pero que creo que es necesario que la administración sostenga aquellas entidades u organizaciones, que a veces tienen falta de recursos", explicó Del Bosque. "De la caridad cómo voy a estar yo en contra, de una persona tan fantástica como el señor de Zara", señaló al respecto de Ortega.

No obstante, y aunque esté a favor de las aportaciones privadas, para Del Bosque lo fundamental es que lo público funcione bien y esté dotado en condiciones. "Yo no me he metido con nadie y menos con gente que es altruista y generosa. Hay que hablar de la responsabilidad individual de cada uno. Yo vine a decir que todos los que hablan mal de nuestro país, lo que tienen que hacer es ser patriotas y pagar los impuestos en España", zanjó el campeón del mundo en 2010.