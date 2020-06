Vicente del Bosque: "Pedro Sánchez me llamó y me dijo que hiciera algo en política, pero le dije que no"

El nombre de Vicente del Bosque estuvo en la mesa de Pedro Sánchez para un cargo político. No es novedad, y de hecho el propio exseleccionador ya había contado que no se sentía preparado y por eso lo rechazó.

El presidente del Gobierno llegó a hablar con él para proponérselo. "Pedro Sánchez me llamó, no me ofreció nada pero me dijo que me hiciera algo en política", ha señalado en 'Buenismo bien', el programa de Quique Peinado y Manuel Burque en la Cadena SER. "Sigo la política, admiro a los políticos, pero no voy a meterme en el mundo de la política porque soy profano. Además, no quiero meterme en un asunto tan delicado e importante como es el deporte en España, creo que tiene que estar alguien muy preparado", contó.

El exseleccionador español de fútbol se habría unido a Pepu Hernández, que como él también se proclamó campeón del mundo pero de baloncesto. A diferencia del hoy edil del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Del Bosque dijo 'no' al cargo de presidente del Consejo Superior de Deportes, que ahora ocupa Irene Lozano.

El grupo de whatsapp de exjugadores del Real Madrid

Del Bosque, que no suele meterse en demasiados líos, cuenta que ha tenido que dejar varios grupos de whatsapp por la tensión política. "Me he ido discretamente sin molestar a nadie. No quiero molestar a nadie, pero tampoco que ninguno me moleste. Tenemos un grupo de antiguos jugadores y empleados del Real Madrid y cuando ha habido un escape siempre ha habido alguno que lo ha corregido, de ese grupo nunca me he tenido que ir", relata.

No todo ha sido malo en estos días, aunque sí analiza que en general los españoles "sabemos escuchar poco, somos poco tolerantes, queremos imponer nuestra razón". "También hay cosas buenas, durante el confinamiento el comportamiento de la gente en líneas generales ha sido fantástico", tercia.

Este comportamiento le viene de lejos. Cuando empezó su carrera deportiva, en los años 60, era mucho más peligroso meterse en asuntos políticos. "Nunca le he preguntado a los jugadores que a quién votan o de qué partido son. Si no tenemos una conducta buena no vamos a llegar al éxito (...) En el año 68, llegué al Madrid y salí de Salamanca con la pretensión de ser futbolista. Mi padre me dió un consejo: pórtate bien y no te metas en política", rememora.