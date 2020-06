El emocionado recuerdo del Sevilla a José Antonio Reyes, un año después de su muerte: "Irrepetible, imprescindible e inolvidable"

Tu pueblo no te olvida ⚽️💫 💭 1️⃣0️⃣ ❤️ pic.twitter.com/zJ7C45ZswG

Hoy hace un año que nos dejó uno de los mayores talentos, por no decir el mayor, que nos ha dado la carretera de Utrera. Aún no me lo creo. Te marchaste siendo un mito y lo seguirás siendo de por vida. Te echamos mucho de menos, José Antonio. pic.twitter.com/sK2VX0OJYa