El hijo de Reyes le recuerda en el aniversario de su muerte a través de la última camiseta que le regaló

José Reyes López, hijo de José Antonio Reyes, ha compartido en su instagram un bonito vídeo en el que resume lo que para él fue su padre. En el aniversario del accidente que le costó la vida, el hoy futbolista de la cantera del Real Madrid ha publicado un vídeo muy emotivo.

Con la conocida canción 'See you again' de Wiz Khalifa de fondo, el joven muestra uno de los últimos partidos en los que vio a su padre jugar. Reyes entró como suplente en un partido del Extremadura, y tras acabar el encuentro, se acercó a la grada para darle un beso a su hijo y regalarle una camiseta.

Después, el vídeo continúa con un par de estampas que lo dicen todo: ambos sonrientes en la parte de atrás en un coche y luego, en otra foto, los dos de espaldas en la estación de Atocha para coger un tren.

El metraje acaba de una manera muy elocuente: la camiseta de Reyes que le regaló a su hijo, perfectamente lisa y conservada como un tesoro. "Siempre en mi corazón. Te echo mucho de menos papá y nunca te voy a olvidar! Gracias por este y otros muchos abrazos que siempre voy a guardar en mi corazón! Te quiero papá!", ha escrito el joven.

Entre las reacciones a este emotivo vídeo se encuentran mensajes de futbolistas como Cesc Fábregas, que fue compañero de Reyes en el Arsenal. "Sois los dos muy grandes Jose. El seguro que está orgulloso de ti. Un abrazo muy fuerte para ti campeón", le ha escrito el futbolista del Mónaco.

También le ha escrito Rubén Pérez, del Leganés, que compartió vestuario en el Atlético con Reyes: "Tienes que estar muy orgulloso de tu padre . Era una grandísima persona!".