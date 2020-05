El portero Nahuel Guzmán incluyó una cláusula en su contrato para irse a Newell's si fichan a Messi

En Argentina sueñan con ver a su mayor estrella, Leo Messi, jugando en su liga en breve. La 'Pulga' aún tiene intención de seguir unos años en el Barcelona, pero si acaba volviendo a su país tiene claro que sería para defender la camiseta de Newell's Old Boys.

Ante esta eventualidad, un futbolista no quiere perderse la oportunidad de compartir vestuario con uno de los mejores futbolistas que ha dado la cantera albiceleste. El portero Nahuel Guzmán, actual cancerbero de Tigres de la UANL en México, ha confesado que tiene una cláusula un tanto inusual en su contrato: si Messi ficha por Newell's, Tigres debe cederle a su antiguo equipo.

"Cuando lo propuse me dijeron que sí. La única manera de que me cedan a Newell’s, aunque sea seis meses, teniendo contrato era si volvía Messi", relató a 'TyC Sports'. Nahuel salió del equipo rosarino, donde llegó a debutar en 2005, pero desde 2014 milita en el conjunto mexicano. No oculta sus ganas de volver a su país, aunque de momento está muy a gusto en el conjunto tricolor. Y si puede ser con Messi de compañero, mucho mejor.

"Me encantaría que se dé porque él quiere o se tiene que sacar las ganas de jugar en Argentina. Todos tienen situaciones particulares o familiares, y me imagino que también hay un tema de exposición. Es difícil que pase", admite el cancerbero.

El 'Patón', que ya ha compartido convocatorias con la selección junto a Messi, confesó una curiosa anécdota.