Leo Messi volvería a jugar en Argentina "si no fuera por la inseguridad que vive el país"

El exfutbolista Maximiliano Biancucchi, primo de Lionel Messi, afirmó este miércoles al capitán del FC Barcelona le gustaría volver a Argentina a jugar al fútbol "si no fuera por la inseguridad que vive el país".

"El arraigo que él tiene con Argentina es un arraigo y un amor que la gente no lo termina de entender. Siempre se lo tilda de español. Es muy argentino, a su manera. Pasa sus vacaciones acá, se casó en Rosario".

De hecho, hasta se aventuró a señalar el motivo por el cual el argentino no ha vuelto todavía a su país. "Si no fuera por la inseguridad que vive el país yo me animo a decir que no tendría ninguna duda de que él va a jugar en Argentina", afirmó Biancucchi en declaraciones con Radio Club Octubre. "Para mí, esto no lo hablé con él, el tema de la inseguridad puede afectarlo a la hora de volver", añadió.

El exfutbolista y actual agente de jugadores, confesó que sueña con poder ver a Messi con la camiseta de Newell's Old Boys, algo que catalogó de "complicado" de que ocurra. "Es difícil. Imagínate que Messi juegue un clásico, los nenes tienen que ir a la escuela. La ciudad es un infierno", afirmó.

Biancucchi también aseguró que su primo hace muchas acciones solidarias en Argentina que no "salen en la prensa" por decisión del capitán albiceleste.