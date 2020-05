Figo aún se siente "extremadamente feliz" de su fichaje por el Real Madrid

El exfutbolista portugués Luis Figo recordó su polémico traspaso del Barcelona al Real Madrid, del que aún dijo sentirse "extremadamente feliz", y eligió al exdelantero Ronaldo Nazário como el mejor brasileño con el que jugó a lo largo de su extensa carrera deportiva.

El exjugador de Real Madrid, Barcelona e Inter de Milán, afirmó este miércoles en una entrevista a Fox Sports Brasil que durante dos décadas tuvo "la suerte" de jugar con algunos de los mejores brasileños del mundo de la época, entre los que citó a Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Adriano y Giovanni.

"Ronaldo fue el que más me impresionó, tanto en el Barcelona, como en el Real Madrid. En Barcelona, cuando no tuvo muchas lesiones, mostró todas sus cualidades. No necesitaba hacer mucho para marcar diferencias. Eso es ser especial", confesó.

El antiguo extremo luso también hizo un repaso a momentos importantes de su trayectoria como futbolista, entre ellos su llegada y salida del Real Madrid.

En este sentido, insistió en que su polémica salida del Barcelona rumbo al eterno rival en el 2000 fue "una decisión personal" que el paso de los años le demostró, además, que fue una elección "acertada".

"Soy extremadamente feliz por la decisión que tomé", declaró este miércoles.

Cinco años después abandonó la disciplina blanca y hoy volvió a apuntar al técnico brasileño Vanderlei Luxemburgo como uno de los responsables de su marcha.

"El inicio de mi relación con él fue normal, de entrenador y jugador, pero después las cosas se fueron deteriorando un poco y acabé saliendo del Real Madrid por las decisiones del entrenador, por no jugar", expresó.

"No eran razones técnicas y sí razones de otro tipo. La experiencia (con Luxemburgo) comenzó normal, pero acabó por terminar bastante negativa", completó.

Por otro lado, Figo alabó el trabajo de su compatriota Jorge Jesus como técnico del Flamengo, tras ganar en 2019 la Liga brasileña, la Copa Libertadores y llegar a la final del Mundial de Clubes, y lamentó no haber coincidido con él mientras estuvo en activo.

"Es uno de los entrenadores que más admiro, por todo lo que hizo, no solo en Portugal, sino en todos los países por los que pasó. Nunca tuve la suerte de trabajar con él, pero tengo esa curiosidad. Es top", declaró.

También dijo que en el último año el técnico mostró "su potencial" a las riendas del conjunto carioca, algo nada "fácil" en Brasil, donde "la competencia es muy fuerte".