Así fue el reencuentro de los Galácticos que organizó Ronaldo por instagram

Ronaldo Nazario ha logrado, gracias a las ventajas de las redes sociales, reunir a varios excompañeros en una charla que compartió en instagram. No se trató de compañeros cualquiera, sino de algunos de los componentes del Real Madrid de los Galácticos.

Roberto Carlos, David Beckham, Iker Casillas y Luis Figo charlaron durante unos minutos en un directo que retransmitió el hoy dueño del Real Valladolid.

Además de ellos, también participaron Christian Vieri, aunque su charla fue más breve por problemas de conexión, y un invitado sorpresa: el mismísimo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que cerró la velada con un mensaje de apoyo y ánimo para todos los que están pasando la cuarentena.

Roberto Carlos: "Aprendí mucho de ti"

Uno de los mejores amigos de Ronaldo, tanto en el Real Madrid como en la selección de Brasil, fue Roberto Carlos. Es por ello que fue con el exlateral con quien abrió la charla.

Los primeros mensajes fueron de recuerdo. Para el mítico '3', estos días son especialmente duros, ya que se han ido varios conocidos, entre otros, al presidente del Real Madrid que le fichó. "Es una situación complicadísima, esperemos volver pronto a la normalidad. Hemos perdido mucha gente, como a Lorenzo Sanz", recordaba.

Tras pedir que la gente hiciera caso y se quedase en casa, entre risas, Roberto Carlos le confesó a Ronaldo que cuando leía los rumores de la prensa de su fichaje, ya en tiempos de Florentino, él alucinaba. Y sobre todo, que aprendieron mucho el uno del otro en el campo.

Esta primera parte acabó con Roberto Carlos mostrando su colección de bebidas y pidiendo a los brasileños que hicieran como él y se quedaran en casa.

Figo: "Todo el tiempo que pasamos juntos fue muy especial"

Figo y Ronaldo comparten pasado en el Real Madrid y en el Barcelona. Amigos desde entonces, ambos recuerdan con cariño la época en el club blanco.

"Tuvimos la oportunidad de juntar talento y también gente muy humana. Todo el tiempo que pasamos juntos fue muy especial. Todo eso nos permitió ganar. A pesar de ser futbolistas con tanto nombre, cada uno sabía lo que hacer y cómo había que trabajar. Eso nos permitió tantos momentos buenos", recordaba el portugués.

La nueva faceta de dueño del Valladolid no es fácil, le confesó Ronaldo. "Se sufre mucho cada semana", relató el brasileño, ambicioso. "Estamos intentando cambiar la historia del Valladolid".

Beckham y el inglés con vino de Ronaldo

Al igual que Ronaldo, David Beckham acaba de estrenar faceta como dueño de un equipo, en su caso el Inter de Miami. "Los dos visten de rosa", bromeó el mítico exjugador inglés.

Ronaldo le agradeció su juego, porque la combinación entre ambos era letal para los rivales. "Ponías la pelota donde querías. Muchas gracias por todos esos balones que me diste", le dijo el brasileño.

El idioma dio pie a uno de los momentos más cómicos. "Cuando bebo vino, mi inglés es bueno, pero ahora en cuarentena no bebo vino", dijo un Ronaldo que hizo estallar de risa a un Beckham que se aficionó al guaraná gracias a sus compañeros de allí. "Los brasileños, tú, Roberto, Julio Baptista... Me gusta Brasil", confesó

Tras los elogios del británico al fútbol carioca ("los brasileños eran los mejores"), se despidieron, emplazándose a verse pronto. ¿Habrá un Valladolid-Inter de Miami en un futuro?

El penalti que paró Casillas en el debut de Ronaldo con el Alavés

Tras la brevísima charla de Ronaldo con Vieri, que se interrumpió de manera abrupta, llegó la primera conexión en castellano de la velada: Iker Casillas.

El que fuera el más joven de aquellos Galácticos y el delantero recordaron el debut de este con la elástica del Real Madrid, ante el Alavés.

"Paré un penalti antes de que entrases tú el día de tu debut, un minuto antes, aunque lo hice yo", recordó el portero. "Era un privilegio tenerte en el Madrid. Con tu cariño y tus maneras te ganaste el hueco de todos. Fue una época muy buena", recuerda.

"Con tu cariño y tus maneras te ganaste el hueco de todos"

Repasando aquellos años, salió a colación los problemas que tenía Roberto Carlos para ser defensa y no extremo. "Siempre me decía lo mismo, me pedía calma para sacar. Cómo le costaba bajar... le costaba", reía Casillas.

No fueron todo buenos recuerdos. Casillas rememoró el problema cardíaco que tuvo el año pasado. "Fue un susto tremendo. Tuve suerte que me pasó en el campo de entrenamiento y fue lo que me salvó la vida. Estaré siempre agradecido a los médicos. Si me llega a pasar en otro sitio seguramente no estaría ahora hablando contigo", señaló el portero.

El invitado sorpresa: Gianni Infantino

Aunque sólo estaba previsto que fuera una charla con los excompañeros, Ronaldo sorprendió con un invitado de altura: Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

"Se volverá cuando podamos hacerlo. No vamos a arriesgar la vida de una persona por un partido de fútbol"

El dirigente no puso fecha para el regreso del fútbol. "No es la prioridad número uno. Es triste, pero es así", admitía. "Prima la salud. Si hay riesgo, no se juega. La situación es seria. Se iniciará, se volverá cuando podamos hacerlo. No vamos a arriesgar la vida de una persona por un partido de fútbol. Jugaremos cuando podamos", prometió.

Menos solemne y más distendido, el dirigente italiano despidió y agradeció a Ronaldo la oportunidad, prometiendo que el fútbol volverá cuando los gobiernos dejen. "Hay que preparar el escenario y cuando los gobiernos digan que se puede, lo prepararemos", afirmó.