Sebastian Vettel, sin hueco en la parrilla de 2021 y abocado a la retirada tras su abrupta salida de Ferrari

Sebastian Vettel, pase lo que pase a partir de ahora, ya es uno de los pilotos más exitosos de la historia de la Fórmula 1. Sus cuatro títulos mundiales, logrados todos en Red Bull, le colocan empatado con Alain Prost, ni más ni menos.

Sin embargo, su legado no será tan amplio como sus números. Su abrupto divorcio de Ferrari, que ha propiciado la llegada de Carlos Sainz a Maranello, le coloca en una posición muy incierta de cara al futuro. De hecho, no tiene asiento confirmado para 2021 ni muchas alternativas.

En McLaren ya no tiene hueco. Aunque se planteó su opción, Daniel Ricciardo será el sustituto de Sainz y formará equipo con Lando Norris. Zak Brown, CEO del equipo de Woking, negó que fuera una opción. "Obviamente, Seb es un piloto increíble y cuatro veces campeón, pero sabíamos que tendríamos a Daniel o a Carlos. Realmente nunca pensamos más allá de eso, y siempre estuvimos bastante lejos de Seb", afirmó el estadounidense.

Un regreso a Red Bull tampoco es una opción. Helmut Marko, responsable de pilotos de la escudería de las bebidas energéticas, rechazó la posibilidad de abrirle la puerta de su casa, porque no quieren dos 'gallos' en el corral y su apuesta es Max Verstappen. "No podemos permitirnos el lujo de tener a dos estrellas principales. No queremos un enfrentamiento entre pilotos y tampoco nos lo podemos permitir", zanjó al respecto.

El guiño de Mercedes

Sin Ferrari y Red Bull, y descartado McLaren, sólo queda un equipo grande con capacidad financiera para fichar a Vettel y acercarse a los casi 30 millones de sueldo que cobraba en Maranello: Mercedes.

Actualmente, la escudería campeona sólo tiene atado a Valtteri Bottas. Lewis Hamilton no ha renovado, aunque las dos partes quieren mantener el matrimonio vivo. ¿Abre esto la puerta a Vettel? No exactamente. Las palabras de Toto Wolff, el jefe de Mercedes, nada más conocerse la no renovación del tetracampeón puede parecer un guiño.

"Sebastian es un gran piloto, una gran personalidad y un activo para cualquier equipo de Fórmula 1. Cuando miramos hacia el futuro, nuestra primera lealtad recae en los actuales pilotos de Mercedes pero, naturalmente, debemos tener en cuenta esta situación", señaló el dirigente del equipo campeón. Sólo una hipotética retirada de Hamilton, que está a un título de igualar a Michael Schumacher (y podría conseguirlo en este 2020 tan inusual y superarle en 2021), le dejaría un sitio.

En el resto de equipos, si se rebaja las pretensiones económicas, puede tener sitio. Renault sería la opción más apetecible, teniendo en cuenta que ya es un 'segundo plato', pero al menos es un fabricante, lo que siempre es garantía de infraestructura.