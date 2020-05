Edwin Congo se defiende en 'El Chiringuito' de su vinculación con el tráfico de drogas: "Soy inocente"

El tertuliano del programa 'El Chiringuito' y exfutbolista de Real Madrid, entre otros, Edwin Congo, quiso intervenir en la emisión del martes para esclarecer los detalles de su detención ese mismo día, en relación con una operación contra el tráfico de drogas. El colombiano defendió su inocencia y negó rotundamente su vinculación con el caso.

“Soy inocente, no he hecho absolutamente nada que tenga que ver con la venta o fabricación de cocaína", afirmó. Sin embargo, admitió tener relación con gente que sí está en ese mundo. "Hay un indicio lógico porque estoy vinculado a una serie de gente que está metida ahí, pero de ahí a que yo haya cambiado mi vida o hecho algo extraordinario...”, explicó.

Congo fue interrogado al rededor de una hora el pasado martes, fue dejado en libertad, y admitió que le han recomendado ser más selecto con sus compañías. "La Policía me ha dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien. Sigo siendo el mismo de siempre, tendré que saber medir con quién estoy y dónde quiero ir", añadió.

En estos momentos el tertuliano se encuentra a la espera de ser llamado a prestar declaración ante un juez. En el interrogatorio, según el propio Congo, la Policía le mostró fotos de gente que el conocía, con la que admitió tener negocios de importación de piedras preciosas, en concreto, esmeraldas.

"La Policía me ha dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien". @congo_edwin, con @jpedrerol en @elchiringuitotv. #CongoEnDirectopic.twitter.com/n0vcLLkpUJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2020

"Estoy muy tranquilo porque no he hecho nada, yo no trafico con cocaína, no tengo cocaína en mi casa, estoy muy bien de salud, me comporto muy bien con la gente y con todo el que puedo y hoy ha sido un día más de enseñanza y aprendizaje”, explicó en su intervención en 'El Chiringuito'.