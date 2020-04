Ferreras se une a Arbeloa y también atiza a Xavi por sus declaraciones: "Tiene que ser duro"

Las palabras de Xavi sobre "la suerte histórica de algunos clubes" haciendo referencia al Real Madrid siguen causando revuelo entre la afición madridista. Si esta semana había sido Arbeloa el que aprovechó para responder al catalán, ahora ha sido el presentador de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, merengue reconocido, quien ha salido al quite para mandarle un recado al ahora entrenador.

Recordamos que Xavi, admitía que el Barça "no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido algunos clubes" y cuando no desarrolla su buen fútbol, no consigue tener éxitos. "Me refiero a suerte cuando no haces una temporada buena, que quedas cuarto, quinto, sexto en LaLiga y ganas la Champions. Eso al Barça no le ha pasado nunca", mencionó.

Sin embargo, tras admitir la alusión a los del Bernabéu, saltaron los defensores blancos en su contra. Ferreras, como buen madridista, no iba a ser menos y comentó que "tiene que ser duro que con Messi en el Barcelona, el Real Madrid haya ganado 4 de 5 Champions". El argentino, considerado entre los mejores de la historia, no pudo evitar que los vikingos conquistasen Europa una vez tras otra.

De hecho, el propio Ferreras se deshizo en elogios hacia el '10' del FC Barcelona y no duda en que sería el fichaje soñado e imposible que haría para su equipo. "Soy un apasionado del Real Madrid. Pero es que Messi es un jugador único. En los campos de fútbol parece que Dios trabaja para Messi", confesó.

Sin embargo, en un marco más realista, se sumó a los que piden a gritos la llegada del que parece ser el heredero de Leo en el trono del fútbol mundial, Mbappé, que "encajaría a la perfección en el esquema de Zidane".