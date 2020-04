Nuevo 'palo' de Xavi al Real Madrid: "El Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes"

El exjugador del FC Barcelona y actual entrenador del Al-Sadd, Xavi Hernández, atendió en una entrevista a la estrella de YouTube DjMaRiiO para el canal 'Post United' en el que repasó su futuro en el Barça, la situación deportiva de los azulgranas y, por qué no, le dio también un 'palo' al Real Madrid.

Xavi admitió que una vez comenzada su aventura se ve capacitado para ser entrenador y sueña con volver al Camp Nou, una opción que sonó con mucha fuerza tras la destitución de Valverde a principios de año. "No sé por qué la gente me ve así (como entrenador), pero me me gusta. Es una ilusión, un sueño volver al Barcelona". Eso sí, sabe que ocupar el banquillo culé "son palabras mayores y tienes que estar muy preparado", apuntó.

Siguiendo son su filosofía como jugador en el campo, el catalán se mostró partidario del fútbol de posesión. "Cuando mi equipo tiene el balón es cuando estoy tranquilo. Prefiero que mi equipo tenga el balón, no es tenerla por tenerla".

Sobre la situación actual del equipo, líder de LaLiga y vivo en Champions antes del parón pandémico, admitió que ve a sus excompañeros como favoritos en competición doméstica, pero en Europa es distinto.

"El Barça ha ganado Champions cuando ha sido muy superior al resto de rivales. No puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes", mencionó aprovechando para mandarle un recado al Real Madrid. "El Barça tiene que ser muy dominador, muy seguro de sí mismo", añadió.

"Sí, el Madrid, por qué no. No sólo el Madrid, ha habido otros clubes que la han tenido. El Barça tuvimos suerte en Stamford Bridge, con 10 jugadores y el gol de Iniesta prácticamente sin tirar a puerta", puso como ejemplo. "Yo le digo suerte a cuando no haces una temporada buena, que quedas cuarto, quinto, sexto en LaLiga y ganas la Champions. Eso al Barça no le ha pasado nunca".

El histórico '6' azulgrana bendijo la llegada de los dos principales objetivos del club en el mercado: Neymar y Lautaro Martínez. Futbolísticamente sobre el brasileño, Xavi "no tiene ninguna duda". "He convivido con él en un vestuario y me parece una gran persona. Fue profesional aquí y marcaría diferencias. En el campo está entre los cinco mejores".

Con respecto a Lautaro, también se mostró a favor de su llegada a Barcelona para reforzar el ataque. "Me gusta, ¿a quién no? Se desmarca bien, da profundidad, juega al espacio, con pocos espacios. Hace bien el Barça al interesarse".