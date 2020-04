Sandro Rosell: "El primer día en la cárcel nos dieron cuatro preservativos y bolsitas de vaselina"

Sandro Rosell ya es un hombre libre, después de su liberación de la cárcel hace un año tras pasar 643 días en prisión preventiva, pero aquello le cambió la vida para siempre. Lo admite él mismo en una nueva entrega de su amplia entrevista con 'Mundo Deportivo', en la que realiza una curiosa confesión: cómo fue su entrada en el penal de Soto del Real, en Madrid.

"Recuerdo que nos dieron cuatro preservativos y cuatro bolsitas con vaselina… Me preocupé un poquito", señala, como anécdota. No obstante, no fue aquello lo peor para él, lógicamente, sino los varapalos que recibía de las noticias de sus abogados. "Todos los días que nuestro abogado venía a decirnos que nos habían denegado la libertad condicional de nuevo, siempre por riesgo de fuga, sin justificación aparente, trece veces fueron...", recuerda.

Notar el apoyo de los suyos fue clave para sobrellevar una situación que, visto con perspectiva, le ha cambiado el carácter. "Sí me hice más fuerte. En la cárcel, o mueres internamente como persona o te haces más fuerte", asegura.

"Mi amigo Joan Besolí (que también fue apresado) fue importantísimo, fundamental. Sin él, esto no lo aguanto", recuerda. "Marta, mi mujer, fue muy fuerte y un pilar básico de nuestro aguante. Mis padres, mis hermanos y mis amigos también", señala un Rosell que ya está absuelto por falta de pruebas desde el pasado mes de junio.

Hacia la magistrada que llevó su caso, la jueza Carmen Lamela, lanza una grave acusación, que incluso le podría acarrear problemas judiciales. "Tanto mis abogados, como yo mismo, como algún magistrado al que hemos consultado, no tenemos ninguna duda de que la magistrada Lamela prevaricó, no sé, desconocemos el motivo por el que lo hizo, como tampoco hay duda que la Sra. Lamela no pudo prevaricar sola", asegura, sin dar nombres concretos.