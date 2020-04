La videollamada de David Broncano a Marcos Llorente: "Como me envíes una camiseta falsa, voy a tu casa y te rajo"

Después de llevarse la camiseta de Marcos Llorente de Anfield en la subasta solidaria de la ACB, David Broncano hizo una videollamada con el centrocampista del Atlético que resultó en una charla de casi 20 minutos en la que las risas no faltaron.

Empezó con un vacile del presentador de La Resistencia al madrileño: "En las pruebas que hemos hecho antes te he visto que tenías el móvil en vertical. Joe, Marcos, eso me lo espero del Mono Burgos, pero tú eres milenial...".

A partir de ahí, la charla giró en torno a la camiseta en sí y esos rumores de que, quizá, la elástica que reciba Broncano en su casa no sea exactamente la que usó Llorente en Anfield contra el Liverpool.

"Yo estoy encantado con la subasta, que partía de Rafa y Pau y que es benéfica para Cruz Roja y demás. Como si me mandas un trapo de cocina. Me gasto el dinero que sea. Dicho esto: tú sabes lo que se ha comentado por ahí. Partiendo de la base de que yo me gasto el dinero encantado porque es para ayudar contra el coronavirus y demás, como me mandes una camiseta falsa, voy a tu casa y te rajo. No me la líes", le dijo el presentador a un Llorente que se desternillaba.

No le falta razón a quienes dudan de la autenticidad de esa camiseta. Llorente, tras el histórico partido, regaló una camiseta a la afición de la grada del Atlético que viajó a Liverpool (no sin polémica por este viaje), con lo que había dudas de si era la buena o no la que donó a la subasta.

"Quería aclararlo", respondió el centrocampista. "Nosotros tenemos dos camisetas cada partido. Los titulares salen con una para la primera parte y luego se ponen otra, así que nosotros tenemos dos camisetas de recuerdo por partido. Cuando fui a la grada, yo sabía que tenía otra en el vestuario. Di la primera en la grada y me quedé con la segunda", replicó. Así que, finalmente, sí: Broncano tendrá la camiseta de los goles.