El coronavirus cambia el fútbol: ¿se acabaron los fichajes de 100 millones de euros en el fútbol?

En estos días de absoluto desierto de competiciones, es frecuente ver portadas de periódicos deportivos jugando la baza del comodín de los posibles fichajes: Neymar, Mbappé, Lautaro Martínez, Pogba o Haaland son algunos de los nombres estrella, pero el panorama que habrá este verano es una incógnita. ¿Se ha acabado ya la era de los fichajes en torno a los 100 millones?

El año pasado, el Barça pagó 120 millones de euros por Antoine Griezmann. La respuesta del Atlético fue la de hacerse con Joao Felix por 126. El Real Madrid lleva algunos años sin hacer un desembolso similar, pero dos de los fichajes más caros de la historia llevan su nombre (Cristiano Ronaldo y Gareth Bale).

Los equipos que han fichado por más del centenar de millones son varios. A los tres españoles hay que sumar al Manchester United, a la Juventus y, sobre todo, al Paris Saint-Germain, el club que reventó el mercado con las compras de Neymar (222) y Mbappé (180).

"Creo que a quienes va a afectar (la crisis) es a los equipos pequeños, son los que realmente no saben en qué posición van a acabar la Liga y no saben en qué condiciones van a estar el año siguiente. Los equipos grandes van a continuar en la misma línea, más aún sabiendo que tarde o temprano se van a acabar los campeonatos y todo va a seguir igual", explica el agente de futbolistas José María Minguella (hijo) a 20minutos.

Es por ello que Minguella explica que seguirá habiendo fichajes desorbitados. "Todo el mundo sabe que el Barça está tratando de fichar a Lautaro y el Inter le remite a la cláusula de rescisión de 111 millones. Entonces, sí que se van ver fichajes de 100 millones".

Más comedido es Julio Llorente, representante de jugadores (como su sobrino Marcos, del Atleti), para el que la clave está en qué va a pasar con el calendario. "Todo depende de que las competiciones se reanuden o no. Es verdad que este verano, con las interrogantes que existen, nadie se lanzará a hacer grandes fichajes. Pero si en las próximas ventanas todo se soluciona y se hace vida normal, creo que a largo plazo no afectará".

"Los clubes van a pasar en estos meses por problemas económicos, no van a ingresar lo que preveían. Eso, en los meses de verano cuando se abra el mercado de fichajes, se notará. Luego depende de que se acaben las competiciones o no, ahora mismo hay una interrogante muy grande. Es evidente que va a haber un cambio muy grande pero no solo en el fútbol sino a nivel social", relata Julio Llorente a 20minutos.

El abogado experto en derecho del fútbol Toni Roca cree que, de momento, los fichajes de 100 millones no se van a producir, "Me sorprenderia que viéramos fichajes de relumbrón por esas cantidades. Ya se está hablando incluso de cancelaciones (de competiciones), creo que sería muy arriesgados por parte de los clubes embarcarse en fichajes multimillonarios cuando van a perder mucho dinero por las televisiones, merchandising, patrocinadores y demás».

Eso sí, Roca cree que será una situación transitoria. "Va a haber mucho cambio de cromos, aunque creo que cuando volvamos a una cierta normalidad volveremos a ver esos fichajes de 100 millones. Esto puede venir bien para moderar un poco el mercado, pero si las televisiones siguen pagando mucho dinero, volveremos a la situación de antes".