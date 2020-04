Wimbledon cobrará más de 100 millones del seguro de cancelación por pandemia

El torneo de Wimbledon no es ajeno a la pandemia del coronavirus que mantiene paralizado el deporte mundial y sus organizadores se vieron obligados a anunciar la cancelación de su edición de 2020. No obstante, dentro del contratiempo que supone a nivel tanto deportivo como económico, el 'Grand Slam' de hierba no sale tan mal parado como otros eventos, pues cobrará más de 100 millones de euros por un seguro de cancelación en caso de una pandemia.

El del All England Club es el único de los cuatro 'grandes' que cuenta con una póliza en caso de que el torneo tuviera que cancelarse debido a una pandemia, lo que suaviza el duro golpe económico, ya que los organizadores esperaban superar los 284 millones de euros que ingresaron en la edición de 2018.

El seguro de Wimbledon le permitirá al club londinense ingresar 114 millones de euros (100 millones de libras), según publica The Times, tras la cancelación del torneo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

La organización del torneo paga 1,7 millones cada año desde 2003, según el citado medio, para cubrirse las espaldas, tras la preocupación que surgió por la expansión del virus SARS en aquel año.

La situación de Wimbledon choca con la de otros torneos, como Roland Garros, que se apresuró a elegir otra fecha -justo después del US Open- porque se arriesga a sufrir unas pérdidas de más de 250 millones.