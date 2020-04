Nick Kyrgios se ofrece a llevar comida a domicilio durante la crisis de coronavirus

El tenista australiano Nick Kyrgios se ha labrado una imagen de chico rebelde por sus continuas polémicas, que le han costado numerosas multas de la ATP por mal comportamiento. No obstante, en ocasiones el australiano también ha mostrado su lado solidario y vuelve a hacerlo por la pandemia del coronavirus.

Kyrgios ha tenido que hacer frente a repetidas sanciones por su actitud y, de hecho, se encuentra en periodo de vigilancia del máximo organismo de su deporte tras sus últimas salidas de tono.

Eso sí, el oceánico, que pasa el periodo de cuarentena en su domicilio de Canberra, su ciudad natal, es consciente de las dificultades de muchas personas por la crisis que se vive por culpa del COVID-19 y se ha mostrado dispuesto a ayudar a quien lo necesite.

Es por ello que ha utilizado sus redes sociales para animar a que quienes tienen problemas de trabajo y alimentación le contacten, ya que se presta a llevarles lo que pueda.

"Si alguien no tiene trabajo y no tiene para comer, por favor, que no se vaya a dormir con el estómago vacío. Que no os dé vergüenza enviarme un mensaje privado", afirma Kyrgios en su Instagram, donde ha recopilado decenas de miles de 'me gusta'.

En el mensaje también añade que "estaré más que encantado de compartir lo que tenga. Aunque sólo sea para una caja de noodles, pan o leche. Lo dejaré delante de la puerta de tu casa".