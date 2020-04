El emotivo vídeo de recuerdo de Lorenzo Sanz Jr. a su padre, con 'Los Inmortales' de banda sonora

La pérdida de Lorenzo Sanz, como le ha ocurrido a tantas otras familias, ha supuesto un durísimo mazazo para los suyos. El patriarca del clan era muy querido tanto por sus hijos como por sus muchos nietos y formaban una extensísima saga que no se repone.

Perder de manera tan inesperada al padre ha dejado rotos a sus hijos. Aunque ya han pasado días desde que el coronavirus se lo llevó, nadie le olvida. Por eso, el hijo mayor, Lorenzo Sanz Jr., le ha realizado un emotivo homenaje.

Lo ha hecho en las redes sociales. Se trata de un vídeo, de casi 5 minutos de duración, en el que ha recopilado fotos y recuerdos de Sanz. La mayoría de ellos son momentos familiares, con sus nietos, sus hijos o sus allegados, pero también celebraciones deportivas en las que el expresidente del Real Madrid fue protagonista principal.

La banda sonora que ha elegido para este montaje no puede ser más elocuente. Se trata de 'Who wants to live forever', una trágica balada de Queen que sirvió como uno de los temas principales de la película de 1986 'Los Inmortales'.