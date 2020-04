Una periodista deportiva denuncia acoso, sexismo y misoginia en la televisión pública francesa

Clémentine Sarlat, es una periodista deportiva de francia conocida principalmente por sus apariciones en el programa "Stade 2" de France TV, pero su nombre es ahora noticia por la denuncia de acoso, sexismo y misoginia que sufrió en la televisión pública francesa.

Sarlat, que posteriormente colaboró con BeIN Sports y luego TF1, rompió su silencio en una entrevista publicada este sábado en L'Equipe, en la que describe el infierno que vivió en los cinco años que trabajó en France Televisions.

La periodista de 32 años especializada en rugby y atletismo denuncia acoso moral, sexismo y misoginia y critica duramente lo sucedido en el servicio deportivo de dicho canal.

Sarlat recuerda que "lloraba en el programa Stade 2" y rememora que "en mayo de 2017, antes de mi baja por maternidad, la gerencia deportiva anunció que iba a presentar el Stade 2 junto con Matthieu Lartot".

No obstante, "cuando regreso, en enero de 2018, me dicen que debido a las luces y las cámaras, no podrás estar al lado de Matthieu".

Además, recuerda que "cuando pedí un aumento de sueldo, me dijeron: ¡Hazte esencial primero!" y explica que fue acosada y sufrió reflexiones cuestionables durante su experiencia de cinco años en "France Télé".

Sarlat explica que "en el servicio del deporte de France Télévisions nos codeamos con grandes personas pero también con grandes idiotas", ya que "con los mayores, tan pronto como me puse una falda, tuve que pensar en ello".

Eso sí, tiempo después "trabajé para TF1 durante la última Copa Mundial de Rugby. Me hizo raro, todos eran normales ".

La denuncia le ha hecho recibir numerosas muestras de apoyo en las redes sociales por el coraje que mostró para hablar sobre este tema. Además, L'Equipe sigue investigando el caso, por si Sarlat no fue la única mujer que recibió dicho trato en la televisión pública francesa.