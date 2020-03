Lluvia de críticas a Diego Costa por su 'bromas coronavírica' al pasar por la zona mixta de Anfield

El Atlético celebró ayer el pase a los cuartos de final de la Champions en un ambiente inmejorable. En el que sea probablemente el último partido de fútbol con público que veremos en un tiempo (y sin él parece que también), los rojiblancos conquistaron todo un templo de fútbol como Anfield y se vivió un ambiente inmejorable.

Sin embargo, al término del partido, Diego Costa, que ya había protagonizado unas imágenes con su visible enfado durante el partido, también llamó la atención con un gesto de mal gusto en la zona mixta.

El jugador pasaba delante de la prensa fingiendo que tose, para así evitar atender a los medios que esperaban a la salida de los jugadores. Por si fuera poco bromear con la situación del coronavirus, Costa, al fingir la tos, ni siquiera se tapa la boca, pudiendo contagiar a alguno de los presentes.

❌ Lamentable. La broma de Diego Costa en plena crisis por el coronavirus. #ElChiringuitoDeMegapic.twitter.com/nvB2OJEJX9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020

Las reacciones no tardaron en llegar, y desde el propio programa que comparte las imágenes condenan la broma del jugador. "No viene mucho a cuento" o "mal, mal" se escuchaba en el plató de El Chiringuito, antes de que Josep Pedrerol zanjase con un contundente "no merece la pena".

"Un cretino es siempre un cretino. Y Diego Costa es un cretino", twitteaba un usuario italiano. También el periodista Luis Omar Tapia criticaba en redes al delantero. "El mundo no está para esta clase de bromas; poco tacto humano en el Sr. Diego Costa. Falta más sensatez en estos días de precaución a nivel mundial", escribía.