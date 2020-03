La FIA contesta a las escuderías que protestaron por el acuerdo con Ferrari: dejaron de investigar por falta de pruebas y para evitar un juicio largo

La FIA ha salido al paso del comunicado común que emitieron siete de los diez equipos del campeonato del mundo de Fórmula 1 en relación al acuerdo al que llegaron con Ferrari.

Las escuderías no motorizadas por el equipo italiano sospechan que el secretismo de la Federación se debe a que, efectivamente, Ferrari tenía un elemento ilegal en su unidad de potencia. Al no hacer público el acuerdo, argumentan que estaban cometiendo una falta seria de transparencia.

Casi 24 horas después, la Federación ha contestado en un comunicado que, básicamente, señala que como no tenían pruebas fehacientes de que había algo ilegal y que el litigio sería muy largo y poco efectivo, dieron por concluida la investigación.

Este es el comunicado completo:

"Tras el anuncio de ayer por parte de siete equipos de F1, la FIA desea hacer las siguientes aclaraciones:

La FIA ha llevado a cabo un análisis técnico detallado de la unidad de potencia de la Scuderia Ferrari, como tiene derecho a hacer con cualquier competidor en el campeonato del mundo de Fórmula 1 de la FIA.

Las extensas y exhaustivas investigaciones realizadas durante la temporada 2019 levantaron sospechas de que la unidad de potencia de Ferrari podría no estar operando dentro de los límites de la normativa de la FIA en todo momento. Ferrari negó firmemente las sospechas y reiteró que su unidad de potencia siempre actuaba de conformidad con la reglamentación. La FIA no quedó completamente satisfecha, pero decidió que una acción adicional no necesariamente resultaría en una resolución concluyente debido a la complejidad del asunto y la imposibilidad material para proporcionar la evidencia inequívoca de una violación de la norma.

Para evitar las consecuencias negativas que conllevaría un litigio prolongado, especialmente a la luz de la incertidumbre del resultado de dichos litigios y en el mejor interés del campeonato y de sus partes interesadas, la FIA, de conformidad con el Artículo 4 (ii) de las Reglas Judiciales y Disciplinarias (JDR), decidieron celebrar un acuerdo de solución efectivo y disuasorio con Ferrari para dar por concluido el procedimiento.

Este tipo de acuerdo es una herramienta legal reconocida como un componente esencial de cualquier sistema disciplinario y es utilizado por muchas autoridades públicas y otras federaciones deportivas en el manejo de disputas.

La confidencialidad de los términos del acuerdo de conciliación está prevista en el Artículo 4 (vi) del JDR.

La FIA tomará todas las medidas necesarias para proteger el deporte y su papel y reputación como regulador del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA".