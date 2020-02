Griezmann se siente aislado en el Barça y acusa a sus compañeros: "Están celosos de mí por el Mundial"

Antoine Griezmann no acaba de encajar en el FC Barcelona. Su aportación al juego blaugrana no supone un revulsivo, como esperaban quienes apostaron por su fichaje y a su adaptación no está ayudando el propio vestuario culé.

El exdelantero del Atlético se siente aislado. Lo desvela 'France Football', que pone en boca del atacante francés palabras muy duras hacia sus compañeros blaugrana. Todo lo que son parabienes en público, en privado son quejas hacia cómo le están tratando, con Leo Messi a la cabeza. "No van a poder conmigo, no lo voy a dejar", asegura un enrabietado Griezmann, que les acusa directamente de tenerle envidia. "Están celosos de mí por el Mundial", cita la prestigiosa publicación francesa.

La situación ha llegado a un punto en la que Griezmann no oculta que está descontento. "Es mejor reírse y aguantar hasta la Eurocopa para mantener la forma física sin desesperarse", opina el galo, siempre según la revista.

Griezmann está en un punto similar al de otros delanteros. Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sánchez o Samuel Eto'o se vieron apartados por un vestuario que vive para y por Messi. La opinión del hoy capitán blaugrana es clave para que cualquier futbolista que entre en ese vestuario sea bien recibido o sea tratado con frialdad, que es lo que ocurre con el atacante francés.

Esta complicada adaptación a Barcelona no es una cuestión individual de Griezmann. 'France Football' desvela que la pareja del futbolista, Erika, tampoco está teniendo una vida social cómoda y así se lo hace llegar a sus amigos más cercanos.

El polémico aterrizaje de Griezmann en el Camp Nou no gozó del beneplácito del grupo fuerte del vestuario, con Messi y Piqué a la cabeza. Ellos preferían que su buen amigo Neymar volviese, algo que el brasileño también deseaba. Las negociaciones (en las que Josep Maria Bartomeu tampoco apretó mucho) entre las directivas de Barça y PSG no fructificaron y el brasileño sigue en el Parque de los Príncipes, esperando su oportunidad para irse.