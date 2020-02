Nadal: "Prefería que ganase Thiem, no soy hipócrita, pero felicito a Djokovic"

Rafa Nadal inauguró la 'Rafa Nadal Academy Kuwait' con un partido de exhibición frente al ya extenista David Ferrer ante 1.500 personas. El balear se llevó el partido (6-4 y 6-3) y aprovechó la ocasión para repasar la actualidad.

Nadal reconoció que este proyecto "me ilusiona y me motiva mucho, ya que esta es una región del mundo que tiene potencial para que podamos ayudar a incrementar la cultura del tenis" y destacó que "aunque me encantaría que de aquí salieran grandes campeones, lo primero y lo más importante es que crezcan con valores fuertes que les ayuden en el deporte, pero también en el futuro y en el desarrollo de su vida personal y profesional".

Además, apuntó que "intentamos trabajar siempre desde un principio básico, que es el respeto, el espíritu de superación e intentar transmitirles a los niños y niñas, a los jóvenes, que el objetivo final, evidentemente, es el éxito; pero que no todo es válido para lograrlo".

Nadal también concedió una entrevista a EFE en la que reconoció que habría preferido una victoria de Thiem en la final del Open de Australiaen vez de la de Djokovic: "Uno no tiene que ser hipócrita, ¿no?. Personalmente me hubiera venido mejor que ganara Thiem pero, para ser sincero, he dormido exactamente igual de bien los dos últimos días".

#ENTREVISTA 🎾| @RafaelNadal reconoce que hubiese preferido el triunfo de Thiem en el Abierto de Australia, lo que le privó del número 1 a favor del serbio



🗣️ "Uno no tiene que ser hipócrita. Prefería que ganase Thiem, pero felicito a Djokovic"



➡️ https://t.co/Zxam6RFklkpic.twitter.com/HepxlZVDhc — EFE Deportes (@EFEdeportes) February 5, 2020

En ese aspecto, admitió que "da igual si hubiera ganado Dominic o si ha ganado Novak. Es parte de nuestro deporte. A Novak este torneo se le da especialmente bien. Y ahora mismo es, a día de hoy, el mejor jugador del mundo. Así lo dicen los números. Y lo único que se puede hacer es felicitarle por otro gran éxito", afirma.

Nadal tiene un ojo en los Juegos Olímpicos porque "siempre son una cita que está marcada. Es el evento deportivo más importante del mundo; con lo cuál espero estar ahí".