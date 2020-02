Víctor Tomás, jugador del Barcelona de balonmano, se ve obligado a retirarse por un problema cardíaco

El jugador del Barcelona de balonmano, Víctor Tomás, ha anunciado este lunes en rueda de prensa que deberá abandonar el deporte, y por tanto el club, por un problema cardíaco que le diagnosticaron los servicios médicos del club hace meses.

Acompañado por el presidente de la entidad, Josep María Bartomeu, el internacional español ha anunciado su retirada a final de la presente temporada porque el problema que le han diagnosticado los servicios médicos "puede agravar" y le puede hacer "no llevar una vida normal" si el jugador decidiera seguir jugando a balonmano.

El capitán de la sección de balonmano del Barcelona ha lamentado tener que anunciar su retirada de esta manera porque "el club me quería renovar", al tiempo que se ha emocionado al recordar sus últimos 23 años de carrera, a los que ha descrito como "un sueño".

"Me he visto obligado a tomar la decisión. Uno de los riesgos era quizás tener que poner un marcapasos en el futuro. Después de hablar mucho con el doctor y de consultar con especialistas no había otra solución", ha añadido un emocionado Víctor Tomás.

Después de dar las gracias a todas las personas que le han marcado a lo largo de su carrera, el jugador ha mandado a un mensaje a su equipo, a quienes ha prometido darlo todo en estos últimos cuatro meses de competición.

🎙 @VictorTomas8: "En aquests quatre mesos que queden ho donaré tot per aconseguir els grans objectius d'aquesta temporada" pic.twitter.com/YEnDmbtQ2b — Barça Handbol (@FCBhandbol) February 3, 2020

Acto seguido, ha sido Bartomeu el que ha tomado la palabra y ha anunciado que va a retirar el número 8 de la sección de balonmano del club como homenaje al jugador, en un acto parecido como el que se llevó a cabo con el exjugador de baloncesto, Juan Carlos Navarro.