El hermano y representante de Cavani da su versión sobre su no fichaje por el Atlético de Madrid

Walter Guglielmone, representante y hermano del delantero uruguayo del PSG, Edinson Cavani, ha salido al paso para responder las críticas de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, por su no fichaje por el conjunto colchonero.

Cerezo, en los micrófonos de Mónica Marchante, le ha lanzado un dardo al representante de Cavani por no haber podido alcanzar un acuerdo para que el ariete uruguayo vistiera la camiseta del conjunto madrileño en este mercado de fichajes.

"Me parece una vergüenza la de algunos jugadores con sus representantes y sus familiares. No estamos para que nos atraquen", se indignó el máximo dirigente del Atlético, palabras que no tardó en contestar el agente de Cavani en declaraciones a la Cadena SER.

Por ello, la versión de Walter Guglielmone se centra en "lo que ha hecho Edinson para salir, ¿tú piensas que Edinson no jugó casi un mes para que yo haga caer la comisión y dejar que no cumpliera su sueño?".

El propio agente de Cavani ha reconocido que si hubiera sido un tema de dinero "Edinson se habría marchado a Inglaterra, Manchester o Chelsea".