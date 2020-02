Cerezo estalla contra los árbitros por el penalti de Casemiro a Morata: "Seguid apoyando el VAR, que está muy bien"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se quejó de manera clara y explícita de la actuación del árbitro Estrada Fernández en el derbi contra el Real Madrid por la acción de Casemiro sobre Morata que no pitó él y el VAR no le corrigió.

"Si el VAR está para algo es para revisar. Era una jugada para revisar y desde mi punto de vista, penalti claro. Es muy difícil pitar un penalti entre dos equipos como el Madrid y el Atlético, y era una revisión clara de VAR, con 'v' no con 'b'", ironizó el dirigente colchonero.

"El VAR está para tener justicia y claridad, y aquí no ha habido justicia ni claridad. Si el árbitro está en el centro del campo puede verlo o no, pero en el caso de hoy es una decisión de VAR. No se han molestado en ir a verlo. ¿Para qué está entonces el VAR?", se lamentó.

También habló del fichaje frustrado de Edinson Cavani, y apuntó directamente al representante (y hermano) del uruguayo. "Me parece una vergüenza la de algunos jugadores con sus representantes y sus familiares. No estamos para que nos atraquen", se indignó, antes de despedir la comparecencia junto a Mónica Marchante con un "seguid apoyando el VAR, que está muy bien".