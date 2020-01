La hija del Chimy Ávila llora desconsolada por la lesión de su padre

Luis 'Chimy' Ávila estará varios meses sin pisar un terreno de juego, tras la grave lesión que se produjo en el partido contra el Levante. El delantero argentino se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, por lo que tendrá que parar durante un tiempo ahsta que se recupere.

Para los aficionados de Osasuna es un gran disgusto, ya que era su puntal arriba, pero no tanto como para la hija del Chimy. El vídeo que compartió el futbolista lo resume todo. La pequeña aparece viendo en un móvil una canción dedicada a él, y acaba llorando muy disgustada. Admite que es porque le da pena que su padre se haya lesionado, y se emociona al escuchar la música y sobre todo la letra.

El propio Ávila le dice que volverá más fuerte y que no se azore, porque estará pronto de regreso a los terrenos de juego. "Me parte el alma, hija, pero a la vez me das más fuerza cada día", ha escrito el atacante osasunista en el vídeo.

Me parte el alma hija pero a la ves me das más fuerza cada día !!! pic.twitter.com/UkVnkKdHSX — Chimy Ávila 19 (@chimy337) January 29, 2020

El Chimy ha recibido otro vídeo muy especial. En este caso es Marc, un pequeño aficionado al que el 'Comandante' envió un mensaje de ánimo en su momento para que se recuperase.

Ahora le ha tocado al propio Marc desearle toda la suerte del mundo y mucha fuerza para que se recupere y vuelva al terreno de juego.