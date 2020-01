Así fue la estrategia de McGregor para dejar KO a Cerrone: se inventa un golpe con el hombro

El combate contra Cerrone era todo un desafío para McGregor, que volvía a los rings tras un tiempo de inactividad después de la derrota contra Khabib. Su gran victoria certifico su condición de gran estrella de la UFC.

'The Notorious' demostró que se había preparado de la mejor manera para uno de los combates más importantes del año en el octógono. El irlandés sorprendió a su rival desde el principio. Una gran cantidad de golpes distintos aturdían a su rival, que no paraba de recibir puñetazos y patadas en su cuerpo.

Especialmente llamativo fue uno, su golpe con el hombro que acabó rompiendo la nariz de su rival. Esta técnica fue algo que Cerrone no se esperaba. "¡Nunca había visto algo así! Me rompió la nariz y comenzó a sangrar. Di un paso atrás y me dio una patada en la cabeza", señaló el estadounidense tras la pelea, dejando claro que la estrategia de McGregor fue la acertada.

Una vez producidos esos choques entre el hombro del irlandés y la nariz de su contrincante, la máxima estrella de la UFC pudo asestar una patada con la que dejó KO a su rival, coronándose como vencedor. "Soy una jodida leyenda en este juego. Intenté variar los planos para sorprenderle", concluyó McGregor tras el combate, reforzando sus cambios en el combate.