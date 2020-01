Fernando Alonso: "Si vuelvo al Dakar, será para ganarlo"

Fernando Alonso ha completado su primer rally Dakar, en sus propias palabras, con “muy buenas sensaciones". El asturiano ha sido 13º tras un raid en el que no ha esquivado los problemas, pero que le ha hecho sentirse satisfecho por haberse sentido en buena forma.

"Me he sentido competitivo, e incluso he tenido un pinchazo hoy. Alcanzamos a Yazeed (Al-Rajhi) y aún así hemos hecho cuartos. Creo que nos habríamos jugado la victoria de etapa una vez más. Hay gente que intenta varias veces hasta conseguir acabar, y he tenido la suerte y el equipo perfecto para conseguirlo a la primera”, señalaba en la meta de Al-Qiddiyah.

Para él, el Dakar ha sido “cada día es una aventura nueva, no hay dos días iguales". Además de la etapa en sí, siempre hay la incertidumbre de que la mecánica aguante, que no tengas errores, que no te pierdas… Lo hacen muy duro", asegura, toda vez que no había previsto estar tan competitivo y verse incluso con opciones de ganar alguna etapa

“En ninguna de las predicciones que había hecho, después de Marruecos, aquí en Arabia… Eran etapas cortas y estaba a una buena distancia de los primeros, y pensaba que en el Dakar iba a estar mucho más lejos. Ha sido un reto personal. No hay nada más diferente de la Fórmula 1 que el Dakar, y si soy competitivo aquí y lucho por alguna etapa, puedo ser competitivo en cualquier otra disciplina del motor. Eso me hace muy feliz", avisó.

La gran pregunta es: ¿aventura de una sola vez o repetirá? “Veremos. Ahora no quiero pensar en ello, estoy contento como ha ido esta primera experiencia. Después de ser competitivo, si lo hago, intentaré hacerlo para ganarlo y sumar una victoria importante en mi carrera. Pero para ganarlo, tengo que preparlo bien, pensarlo bien y tener el mejor equipo, preparación, vehículo… Ahora no es el mejor momento para pensarlo. Veremos”, dejó en el aire.

La gran sorpresa para él ha sido sentirse competitivo en dunas, donde sufrió irónicamente su peor accidente. "Es donde me he sentido más cómodo. El vuelco ha sido así, a unos les va unos centímetros a la derecha o izquierda y no vuelcan. Yo he tenido la inexperiencia, la falta de tacto de haber salvado el vuelco y no pude hacerlo. Pero también hay un factor suerte grande. A veces aterrizas de una manera y otras de otras, a veces pasas por piedras y pinchas y otras no… En los problemas que tuvimos también tuvimos un pelín de mala suerte”, finalizó.