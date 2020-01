Rafa Nadal explica por qué nunca ha roto una raqueta en un enfado

Rafa Nadal se ha convertido en un ídolo para la mayoría de los seguidores del deporte. Su pundonor, su lucha o el respeto hacia el rival son algunas de las características por las que destaca el número uno del ranking mundial de la ATP.

En una entrevista para el programa '60 minutes' poco antes del primer Grand Slam del año, el Open de Australia, ha reconocido que todo lo que le hace feliz, dentro y fuera de las pistas de tenis. Durante su charla con el entrevistador, ha dado a conocer un dato importante, los motivos por los que nunca ha roto una raqueta, algo que han hecho alguno de sus máximos rivales como Djokovic o Federer.

"He roto cero raquetas en mi carrera. Mi familia no me hubiera permitido romper ninguna raqueta. Para mí, romper una raqueta significaría no haber tenido el control de mis emociones", respondió el español a la pregunta de cuántas raquetas había roto en su carrera.

Nadal siempre ha sido un jugador que ha sabido templar los nervios en sobre la pista, un elemento que se ha antojado imprescindible para su gran cantidad de triunfos.

Su obsesión por colocar las botellas de agua de manera tan exacta también fue otro de los secretos que desveló durante el programa. Éstas le sirven para mantenerse concentrado durante el partido, evitando las distracciones que rodean la pista.