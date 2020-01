Pepu Hernández, sobre los rumores que le sitúan en el CSD: "No me han llamado para el Gobierno"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid,Pepu Hernández, ha asegurado este viernes que no le han llamado para formar parte de la estructura del nuevo Gobierno central y que le gusta lo que se está haciendo en el Ayuntamiento.

"No me han llamado y sé lo mismo que ustedes. Me gusta lo que estoy haciendo en el Ayuntamiento", ha señalado en declaraciones en Telemadrid, recogidas por Europa Press en referencia a las informaciones que le sitúan al frente del Consejo Superior de Deportes.

De momento, Hernández ha señalado que a fecha de hoy no ha habido oferta para dar el salto a la política nacional, aunque su nombre figura en las quinielas de políticos a la Alcaldía de Madrid. El exseleccionador de baloncesto fue precisamente una apuesta del actual presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Ya como miembro de la Corporación municipal, Pepu Hernández ha negado en varias ocasiones que Cibeles fuera un 'trampolín' para otras futuras responsabilidades, insistiendo en que su objetivo no era otro que centrarse en la labor de oposición del Ayuntamiento.

En caso de que la formación de Gobierno central provocará alguna salida en el grupo municipal socialista, el escaño vacante lo ocuparía previsiblemente el exedil Ignacio Benito, número nueve en la lista electoral a las elecciones municipales de mayo del PSOE.